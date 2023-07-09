Подмосковные юнармейцы впервые стали призерами Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Десять юношей и девушек, входивших в команду «Патриоты Подмосковья», отлично показали себя и смогли завевать четвертое место в военно-спортивной игре «Победа». Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства информационных и социальных коммуникаций.
«Мы очень рады, что в нашем родном и любимом Подмосковье проходит Всероссийская военно-спортивная игра „Победа“. Я надеюсь, что вы здорово здесь провели время, нашли верных друзей, хороших товарищей. Девиз игры — „ПОБЕДА — одна на всех“, поэтому мне хочется поздравить всех участников и, конечно же, сказать огромное спасибо наставникам — низкий поклон за вашу работу! — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.
Отмечается, что лучшей стала команда из Ярославской области. Второе место заняли юнармейцы из Республики Хакасия, третье — ребята из Волгоградской области, четвертное — команда «Патриоты Подмосковья» и замкнули пятерку лидеров юноши и девушки из Вологодской области.
«Я могу сказать точно, что в этом году конкуренция сильнее. Есть ребята, которые просто живут своей региональной зарницей, весь год готовятся принять участие во Всероссийской юнармейской военно-спортивной игре „Победа“. Это здорово!», — сказал начальник Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» Никита Нагорный.
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