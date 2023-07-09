Подмосковные юнармейцы впервые стали призерами Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»

«Мы очень рады, что в нашем родном и любимом Подмосковье проходит Всероссийская военно-спортивная игра „Победа“. Я надеюсь, что вы здорово здесь провели время, нашли верных друзей, хороших товарищей. Девиз игры — „ПОБЕДА — одна на всех“, поэтому мне хочется поздравить всех участников и, конечно же, сказать огромное спасибо наставникам — низкий поклон за вашу работу! — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.