Подмосковные команды отличились в розыгрыше «Кубка футбольных мам»

Красногорский «Зоркий-1» и сборная подмосковных городов вошли в призовые тройки соревнования, в котором в футбол играли мамы. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.

Турнир под названием «Кубок футбольных мам» собрал в Красногорске десять коллективов из Москвы, Подмосковья. Рязани, Ельца и других городов. Спор за награды шел в двух группах, сформированных по итогам предварительных игр. «Зоркий-1» в финале «золотого кубка» уступил команде «Спартак-Брянск».

Второе место заняла подмосковная сборная и в розыгрыше «серебряного кубка». В ее составе играли дамы из Клина, Подольска, Орехова-Зуева и поселка Монино (городской округ Щелково). Их обидчицами в решающем матче также стали рязанские футболистки.

Следующий турнир серии «Кубка футбольных мам» состоится в августе в Подольске.

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