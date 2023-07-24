Подмосковные проекты благоустройства малых городов стали победителями всероссийского конкурса

Во Владивостоке завершился форум «Развитие малых городов и исторических поселений». В рамках мероприятия определены лучшие проекты создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

Как отмечают в Министерстве благоустройства Московской области, в почетном списке лауреатов оказалось сразу три подмосковных проекта, которые будут реализованы в Кашире, Егорьевске и Хотькове (Сергиево-Посадский городской округ). Масштабные работы начнутся в 2023 году. Примечательно, что наряду с идеями творческих мастерских в проектах находится место предложениям неравнодушных жителей региона.

В подмосковном регионе расположено самое большое в стране количество малых городов — 47. Статус исторического поселения имеют 22 муниципальных образования. Участие во всероссийском конкурсе, выигранные гранты — это большая поддержка в благоустройстве области.

Ранее сообщалось, что подмосковные дачники активно пользуются сезонными маршрутками.