Подмосковные легкоатлеты отличились в финале серии «Королева российского спорта»

Подмосковные спортсмены выиграли четыре золотых медали, шесть серебряных и девять бронзовых, информирует пресс-служба регионального Минспорта.

Золото досталось Илье Шкуреневу (десятиборье), Екатерине Ивониной (3 000 метров с препятствиями), Тимуру Моргунову (шест) и Софье Палкиной (молот). Добавим, олимпийская чемпионка, прыгунья-высотница Мария Ласицкене заняла третье место (результат 191 сантиметр).

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах на год раньше срока построен детский сад.