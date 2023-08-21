В подмосковных Мытищах на год раньше срока построен детский сад

Первый детский сад в Жилищном комплексе «Мытищи Парк» введен в эксплуатацию на год раньше срока.

Объект поставлен на кадастровый учет благодаря Министерству жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по Московской области. В День знаний 200 ребят придут в современное, красивое и удобное здание с большими залами для занятий физкультурой и музыкой. Группа «Самолет» оснастила детский сад самым современным оборудованием.

В Подмосковье прошла экстремальная спортивная гонка.