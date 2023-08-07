В подмосковном Красногорске стартовал хоккейный турнир на призы Александра Овечкина

На ледовой арене имени Владимира Петрова в Красногорске сыграны первые матчи детского турнира «Кубок Александра Овечкина».

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов поздравил юных хоккеистов с началом соревнования и пожелал им удачи. Борьбу за награды повели учащиеся таких известных спортивных школ, как ЦСКА, «Динамо», «Спартак» (все - Москва), «Трактор» (Челябинск), «Локомотив-2004» (Ярославль), Витязь» (Московская область) и других.

Финальные игры пройдут 12 августа. В этот день на лед также выйдут легендарные российские хоккеисты, чтобы сыграть товарищеский матч со сборной спортивных блогеров.

Ранее сообщалось, что дети из подмосковных Щелкова, Фрязина, Лосино-Петровского отправились на отдых.