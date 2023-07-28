Подмосковные мастера хоккея с мячом дают уроки юниорской команде Индии

В Красногорске на арене имени Владимира Петрова проводит сбор юниорская сборная Индии по хоккею с мячом, информирует пресс-служба областного Минспорта.

В Индии игра получила развитие на севере страны, где есть лед и снег. Заметно стремление выйти на достойный международный уровень. В этой связи на подмосковных мастеров хоккея с мячом возлагаются большие надежды.

В ходе первого визита индийских игроков в Россию организованы мастер-классы и товарищеские матчи. Среди тех, кто преподал урок, прославленный воспитанник красногорского клуба «Зоркий» , четырехкратный чемпион мира Валерий Грачев.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ремонтируют дорогу от поселка Нахабино к Новорижскому шоссе.