В Подмосковье ремонтируют дорогу от поселка Нахабино к Новорижскому шоссе

В настоящее время на двухкилометровом участке пути идет фрезерование. Затем дорожники начнут укладывать новое покрытие. Каждый день по этой дороге проезжают более 40 тысяч единиц автотранспорта. После ремонта можно будет с комфортом проследовать до деревень Веледниково, Новинки, Лешково и другим.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Чехове построят современный деловой офис.