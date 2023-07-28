В Подмосковье ремонтируют дорогу от поселка Нахабино к Новорижскому шоссе
Фото: [Мосавтодор]
Бригады Мосавтодора начали работы по обновлению участка автотрассы, которая связывает поселок Нахабино (городской округ Красногорск) с Новорижским шоссе.
В настоящее время на двухкилометровом участке пути идет фрезерование. Затем дорожники начнут укладывать новое покрытие. Каждый день по этой дороге проезжают более 40 тысяч единиц автотранспорта. После ремонта можно будет с комфортом проследовать до деревень Веледниково, Новинки, Лешково и другим.
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