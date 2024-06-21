Подмосковные педагоги и студенты стали волонтерами на инклюзивном фестивале «Спорт для всех»

На стадионе «Торпедо» в Мытищах состоялся фестиваль «Спорт для всех», который объединил воспитанников спортивной школы «Авангард» и детей с ограничениями здоровья. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Примечательно, что студенты и преподаватели Мытищинского колледжа активно участвовали в организации мероприятия, выступая в роли волонтеров. Фестиваль был организован с целями создания условия для вовлечения детей с ограничениями здоровья в активную спортивную жизнь, поддержания идеи инклюзии и равных возможностей в спорте, а также укрепления партнерских связей между образовательными учреждениями и спортивными организациями.

В рамках фестиваля прошли спортивные состязания, адаптированные под нужды участников, мастер-классы от профессиональных тренеров, встречи и обмен опытом между спортсменами разного возраста и уровня подготовки.

В ведомства уточнили, что фестиваль стал ярким событием, демонстрирующим, что спорт доступен каждому, независимо от физических возможностей. Студенты и преподаватели колледжа выразили радость и готовность участвовать в подобных мероприятиях в будущем, подчеркивая важность инклюзивности и взаимоподдержки.