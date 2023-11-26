Подмосковные пловцы достойно выступили на чемпионате России, проходившем в Санкт-Петербурге

Спортсмены из Московской области завоевали десять медалей на чемпионате России по плаванию на короткой воде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

Отмечается, что за шесть дней сильнейшие пловцы разыграли почти пятьдесят комплектов наград. Помимо российских спортсменов, в соревнованиях приняли участие представители Белоруссии, Республики Гана, Республики Мадагаскар, Федеративной Республики Нигерия и Черногории.

Всего в копилке представителей региона три золотые, пять серебряных и две бронзовые награды. Две золотые медали принес команде Московской области спортсмен регионального Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Александр Степанов. Он также по итогам старта на восемьсот метров установил новый рекорд России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что правительство Подмосковья сделает все, чтобы гости региона в новогодние каникулы чувствовали заботу.