Подмосковные пловцы выиграли четыре медали в первый день розыгрыша Кубка России

Казанский дворец водных видов спорта принимает пловцов, которые спорят за награды Кубка страны. После первого дня соревнований в копилке сборной Московской области четыре медали.

Двойной успех к подмосковной команде пришел на дистанции 400 метров комплексным плаванием, отмечает пресс-служба Минспорта МО. Первой на финише была Дарья Рогожинова, а третьей Анна Чернышева.

В заплыве на 200 метров вольным стилем серебряный призер Олимпийских игр Иван Гирев в борьбе за первое место 0,12 секунды уступил Мартину Малютину из Омской области. Бронза у еще одного подмосковного спортсмена Романа Акимова.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье чествуют долгожителей-ветеранов.