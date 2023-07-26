В Подмосковье чествуют долгожителей-ветеранов

В Истре и Одинцове с начала года юбилеи отметили более 70 пенсионеров-долгожителей.

Именинники получают именные открытки от президента России и поздравления от губернатора Московской области. Мероприятия по чествованию заслуженных ветеранов проводят работники местных администраций.

Среди тех, кому вручены открытки и подарки, участницы Великой Отечественной войны Вера Михайловна Логунова из Истры и Анна Ивановна Чулкова из Одинцова. Обе отметили 95-летние юбилеи.

В настоящий момент в регионе проживает около тысячи ветеранов ВОВ.

Ранее сообщалось, что подмосковные специалисты в Мариуполе восстанавливают школу-интернат.