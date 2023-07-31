Подмосковные пловцы завоевали 13 медалей в финальном розыгрыше Кубка России

В Казани завершился финальный раунд розыгрыша Кубка России по плаванию. По итогам стартов в копилке наград сборной Московской области оказалось 13 медалей различного достоинства.

Как информирует пресс-служба регионального Минспорта, в заключительный соревновательный день подмосковная команда завоевала золото в эстафете 4х200 метров кролем. В ее составе выступали Роман Акимов, Александр Степанов, Иван Гирев и Евгений Рылов. Брассистка Татьяна Белоногофф удостоилась серебряной медали на 100-метровке. Дарья Рогожинова «комплексе» получила бронзу в заплыве на 200 метров.

В медальном зачете областная сборная заняла третье место.

В ближайшее время сильнейшие пловцы страны продолжат выяснять отношения в Кемерове, где состоится турнир «Кубок Чемпионов».

Ранее сообщалось, что «Пельменный день» в Егорьевске собрал гостей со всего Подмосковья.