Подмосковные пловцы завоевали 13 медалей в финальном розыгрыше Кубка России

Культура и спорт

Фото: [ЦСП по олимпийским видам спорта МО]

В Казани завершился финальный раунд розыгрыша Кубка России по плаванию. По итогам стартов в копилке наград сборной Московской области оказалось 13 медалей различного достоинства.

Как информирует пресс-служба регионального Минспорта,  в заключительный соревновательный день подмосковная команда завоевала золото в эстафете 4х200 метров кролем. В ее составе выступали Роман Акимов, Александр Степанов, Иван Гирев и Евгений Рылов. Брассистка Татьяна Белоногофф удостоилась серебряной медали на 100-метровке. Дарья Рогожинова  «комплексе» получила бронзу в заплыве на 200 метров.  

В медальном зачете областная сборная заняла третье место.  

В ближайшее время сильнейшие пловцы страны продолжат выяснять отношения в Кемерове, где состоится турнир «Кубок Чемпионов».

Ранее сообщалось, что «Пельменный день» в Егорьевске собрал гостей со всего Подмосковья.

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