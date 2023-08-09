В подмосковном Одинцове подготовили насыщенную программу на День физкультурника

В Одинцове готовятся широко отметить День физкультурника. Его основной площадкой станет Парк культуры и отдыха имени Ларисы Лазутиной.

Спортивные мероприятия охватят взрослых и детей. Легкоатлетические забеги, старты на лыжероллерах, уроки йоги, веселые старты, конкурсы, подарки отличившимся — организаторы не сомневаются, что каждый найдет занятие по душе, получит большой заряд позитивной энергии.

Вечером под открытым небом состоится показ кинофильма «Танцы на высоте!»

Ранее сообщалось, что подмосковные пассажиры с начала года сэкономили более 40 миллионов рублей за счет карты «Тройка».

12+