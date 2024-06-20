Подмосковные пловцы завоевали первые награды на Играх БРИКС

​Подмосковные спортсмены завоевали первые награды на соревнованиях по плаванию в рамках международных Игр стран БРИКС, которые проходят в Казани. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Герман Зажирский из Подмосковья стал первым в финальном заплыве на 100 метров баттерфляем. Он показал лучшее время — 52,54 секунды. В тройку лидеров вошли Григорий Пекарский из сборной Белоруссии и представитель Ганы Абеку Джексон. Подмосковная спортсменка Дарья Рогожинова заняла третье место среди женщин на дистанции 200 метров в плавании баттерфляем. Ее опередили россиянка Серафима Фокина и бразильянка Мария Луиза де Карвалью. Отметим, что ​Игры БРИКС являются ежегодными мультиспортивными соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В 2024 году в них принимают участие более четырех тысяч спортсменов из 90 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.