Подмосковные преподаватели стали лауреатами премии Министерства культуры РФ

В Минкультуры Российской Федерации подведены итоги конкурса среди преподавателей в области музыкального искусства детских школ искусств, училищ и вузов за достижения в 2023 году.

Работы представили 565 соискателей, из них 35 заявок поступило от представителей Московской области. Лауреатами педагоги из более 50 регионов. Среди подмосковных участников премией отмечены: преподаватель теории музыки детской школы искусств (поселок Развилка Ленинского городского округа), кандидат педагогических наук Елизавета Ежова, преподаватель по классу баяна детской музыкальной школы имени Ж. И. Андреенко (Электросталь) Иван Соколов и преподаватель по классу гуслей Московского Губернского колледжа искусств (Химки) Мария Беляева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках торжественной церемонии награждения лучших педагогов поблагодарил учителей и воспитателей области за труд.