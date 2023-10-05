Подмосковные самбисты отличились на международном турнире

Мастера борьбы самбо из Московской области выиграли две медали на международном турнире «Кубок Раиса Республики Татарстан».

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, спор за награды вели борцы из России, Армении, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Монголии и других стран. В весовой категории свыше 98 кг Степан Солдатенков завоевал золотую медаль. У женщин Эльмира Кахраманова стала серебряным призером в весовой категории до 59 кг. Оба спортсмена представляют ЦСП по олимпийским видам спорта Московской области. Добавим, Кахрамановой в ноябре предстоит выступать на чемпионате мира в Ереване.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Клину создана команда для Студенческой хоккейной лиги.