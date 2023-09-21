Подмосковные школьники и студенты могут принять участие в конкурсе «Наука. Территория героев»

Четвертый сезон научно-популярного конкурса «Наука. Территория героев» стартовал в России. Учащиеся 5-11-х классов и студенты Подмосковья могут принять участие в состязании. Об этом сообщили в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

Известно, что конкурс будет проходить в пять этапов, каждый из которых включает в себя три типа заданий: «Научное волонтерство», «Научный интерес», «Научные устремления». Финал конкурса пройдет в начале декабря в офлайн-формате на международной выставке-форуме «Россия».

Отмечается, что победители конкурса получат возможность пройти стажировки в крупнейших в России научных центрах мирового уровня. Узнать всю подробную информацию и зарегистрироваться для участия можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев написал в своих социальных сетях, что команда Istok.Robotics из Фрязино вышла в полуфинал чемпионата «Битва роботов».