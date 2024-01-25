Подмосковные школьники могут принять участие в разработке музейного путеводителя

Учеников 9-11 классов подмосковных школ приглашают поучаствовать в профильной образовательной программе «Мастерская по созданию музейного путеводителя». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Отмечается, что данную программу запускает Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» и Образовательный центр «Взлет», который работает в структуре Областной гимназии имени Е. М. Примакова.

Ожидается, что участники погрузятся в разработку музейного путеводителя, аудиогида и квеста для выставки, посвященной советскому модернизму 1920–1930-х годов, в музее «Новый Иерусалим». Для участия в программе необходимо пройти конкурсный отбор: написать мотивационное эссе и выполнить отборочное задание. Регистрация продлится до конца следующей недели.

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