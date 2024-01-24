Губернатор Подмосковья исполнил новогоднее желание мальчишки из Щелково

Как рассказала мама мальчика Анастасия Иванова, об акции семья узнала из социальных сетей. По ее словам, Слава любит спорт. Однажды летом он увидел детей на велосипедах и захотел себе такой же, скоростной.

«И вот нам его привезли, будет на вырост. Мечта Славы осуществилась, он очень счастлив. Мы даже не ожидали, что такое возможно, спасибо большое!» - сказала жительница.

Ранее губернатор в рамках акции подарил два велосипеда Тимофею из ДНР и Арине из Серебряных Прудов. Также благодаря главе региона Матвей из Ивантеевки прокатился на танке, Саша из Богородского округа полетал на вертолете, а Дима из Балашихи получил в подарок шведскую стенку.

Ранее губернатор поздравил жителей региона с Новым годом. Он отметил, что 2023-й стал годом вызовов, но при этом сплотил всех.