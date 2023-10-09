Подмосковные школьники могут принять участие во всероссийской акции «Посвящение учителям»

На следующей неделе стартует всероссийская акция «Посвящение учителям», приуроченная к Году педагога и наставника, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Школьники Московской области смогут выиграть сертификаты и подарки от культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Для этого учащимся общеобразовательных учреждений необходимо записать совместный со своим учителем видеоролик с прочтением любого стихотворения, а ученикам детских музыкальных школ — с исполнением вокального или инструментального произведения. Запись нужно будет выложить в соцсети «ВКонтакте», добавив к ней хештег #учителькдш.

Жюри выберет тридцать наиболее интересных поэтических работ и столько же музыкальных. Также в рамках всероссийской акции о своих учителях и наставниках расскажут известные деятели культуры и искусства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил награды лучшим педагогам Московской области.

*Возрастное ограничение 6+