Подмосковные шпажисты завоевали четыре медали на Всероссийских соревнованиях по фехтованию

Шпажисты из Подмосковья стали бронзовыми призерами на Всероссийских соревнованиях по фехтованию «Звезды Балтики». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Два третьих места в командном зачете заняли подмосковные юниоры и юниорки, еще две бронзовые медали представители региона получили в личном первенстве. Отметим, что соревнования прошли в Выборге, в них приняли участие 36 женских и 37 мужских команд. Турнир организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.