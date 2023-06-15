Подмосковные штангистки отличились на чемпионате России

Женская сборная Московской области по тяжелой атлетике показала высокий результат на чемпионате России, который проходит в Новом Уренгое. На счету дружины 11 медалей различного достоинства, передает пресс-служба областного Минспорта.

Свой высочайший класс подтвердила серебряный призер Олимпиады-2012 Татьяна Каширина из Ногинска, трижды поднимавшаяся на верхнюю ступень пьедестала почета за победу в рывке, толчке и двоеборье.

Отметим отличный дебют в составе подмосковной сборной 14-летней воспитанницы СШОР Богородского городского округа Варвар Кузьминовой. Девушка не стушевалась во взрослой компании и стала обладателем трех медалей — золотой (рывок) и двух серебряных (толчок, сумма двоеборья). Подготовила перспективную спортсменку тренер Ольга Бурнашева.

По итогам турнира женская сборная Московской области заняла второе место в общем зачете.

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