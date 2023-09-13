Подмосковные спортсменки отлично показали себя на первенстве России по велоспорту ВМХ фристайл-парк

Представительницы Подмосковья выиграли одну серебряную и одну бронзовую медали первенства России по велоспорту ВМХ фристайл-парк. Об этом сообщили в региональном Министерстве физической культуры и спорта.

Отмечается, что Алина Грамашова из городского округа Лобня смогла подняться на вторую ступень пьедестала. А почетное третье место заняла Анастасия Блинова из городского округа Краснознаменск.

Кроме того, Грамашова удостоилась бронзовой медали на всероссийском турнире по велоспорту ВМХ фристайл-парк, проходившему в одновременно с первенством страны. Также бронзовым призером всероссийских соревнований стал Сергей Супонин из Ногинска.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу сделать спорт доступным для каждого жителя региона.