Подмосковные спортсменки получили четыре награды на летней Спартакиаде учащихся России по боксу

Подмосковные спортсменки завоевали четыре медали в финале XII летней Спартакиады учащихся России по боксу. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Ксения Вишневская из Королева получила «золото» в соревнованиях среди девушек в возрасте 15-16 лет в весовой категории до 48 кг. «Бронзу» в своих весовых категориях завоевали Анна Борисова из Подольска и Варвара Алексеева из Ногинска. Давид Мамин из Чехова занял третье место среди юношей в весовой категории до 50 кг. Отметим, что соревнования прошли в Ульяновске в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.