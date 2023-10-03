Подмосковные спортсменки выиграли медали финала Кубка России по лыжероллерам

Соревнования проходили в Бутурлиновке (Воронежская область). По информации пресс-службы регионального Минспорта, воспитанница СШОР «Истина» (Истра) Виктория Лукашова вернулась домой с тремя наградами. В спринте на 200 метров она выиграла золото, в гонке свободным стилем на 10 километров и гонке преследовании классическим стилем на 15 километров удостоилась бронзы. По итогам сезона Виктория выиграла общий зачет Кубка России-2023 и впервые в истории российских лыжероллеров стала одновременно победительницей спринтерского и дистанционного зачетов Кубка.

Екатерина Попова из Дмитрова стала серебряным призером в спринте на дистанции 200 метров и бронзовым в общем зачете соревнования в спринте. Еще одна представительница СШОР «Истина» Варвара Прохорова замкнула первую тройку сезона в общем зачете Кубка России-2023.

Ранее сообщалось, что подмосковные дзюдоисты завоевали медали чемпионата России.