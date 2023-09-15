Подмосковные спортсменки выиграли Всероссийские соревнования по хоккею на траве

В турнире, прошедшем в Крымске (Краснодарский край) приняли участие восемь команд девушек 13 лет и младше из семи регионов. В финале подмосковные спортсменки выиграли у сборной Пермского края со счетом 1:0. Кира Захарова признана MVP турнира, а ее подруга по команде Ксения Прудникова — лучшим полузащитником. Подготовили команду Альмира и Ильдар Нуртдиновы. Костяк коллектива составили игроки из Электростали.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Монине устранили последствия обрушения водонапорной башни.