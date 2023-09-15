В подмосковном Монине устранили последствия обрушения водонапорной башни

Как отметил заместитель начальника территориального управления № 6 Дмитрий Иойнис, в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились местные жители и сообщили, что на улице Авиационная у неработающей водонапорной башни на высоте четвертого этажа обрушилась кладка, сверху падают кирпичные и бетонные куски, и появилась угроза для жилых домов, расположенных по соседству.

Спасатели оценили обстановку и приняли решение эвакуировать жильцов из крайних подъездов двух рядом стоящих многоквартирных домов. Дежурный караул вывел из многоэтажек 30 человек, в том числе пятерых детей, и сопроводил их в безопасное место. Опасную зону специалисты оградили предупреждающей лентой, затем расчистили пешеходную дорожку и проезжую часть от завалов. По счастливой случайности в момент обрушения рядом с башней не было прохожих, и никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что подмосковный завод по изготовлению колбасной продукции увеличивает рабочие места.