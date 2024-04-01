Подмосковные спортсменки заняли призовое место на чемпионате России по биатлону

Подмосковная команда заняла третье место в эстафете в рамках чемпионата России по биатлону, в них приняли участие более 150 биатлонистов из 25 регионов России, а также представители Белоруссии. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В сборную Московской области вошли спортсменки Амина Иванова, Полина Шевнина, Кристина Павлушина и Анастасия Гореева. Они завоевали «бронзу» в эстафете в формате 4×6 км среди женщин. Накануне Полина Шевнина, которая является воспитанницей спортивной школы олимпийского резерва «Истина», также завоевала золотую медаль на чемпионате России по биатлону в гонке преследования. Отметим, что чемпионат России по биатлону проходил с 21 марта по 1 апреля 2024 года в Тюмени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.