Подмосковные спортсменки заняли третье место на чемпионате России по пляжному волейболу

Женская команда «Зоркий» из Красногорска завоевала «бронзу» 10-го этапа чемпионата России по пляжному волейболу. Об этом сообщили в региональном Минспорта.

Отмечается, что всего в чемпионате приняло участие почти сорок команд из различных регионов России. При этом Подмосковье представляли четыре коллектива из клуба «Зоркий» (Красногорск). Тандем спортсменок красногорской команды Александра Моисеева и Екатерина Сырцева уверенно двигались к месту на пьедестале на протяжении нескольких дней турнира.

В решающей схватке за бронзовые медали чемпионата, представители Московской области обыграли соперниц из калининградского «Локомотива» со счетом 21:15, 21:12.

Накануне губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье стартовал шахматный турнир на кубок Карякина.