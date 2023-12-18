Подмосковные спортсмены достойно выступили на Кубке России по дзюдо

Московская область вошла в тройку лучших сборных на Кубке России по дзюдо среди мужчин и женщин, так представители региона завоевали три бронзовые медали. Об этом сообщили в региональном Минспорта.

Так, в весовой категории до 81 килограмма среди мужчин на третью ступень пьедестала поднялся Георгий Елбакиев. В женском весе до 48 килограммов почетное третье место заняла Марина Воробьева. Также Эльвира Донцова замкнула тройку призеров в весовой категории до 70 килограммов.

Отмечается, что в общекомандном зачете сборная региона заняла третье место. Возглавила зачет команда из Москвы, а второе место за представителями Санкт-Петербурга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав муниципалитетов за поддержку военнослужащих.​