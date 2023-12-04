Подмосковные спортсмены хорошо выступили на первом этапе Кубка России по горнолыжному спорту

Спортсмены из Московской области завоевали две медали на первом этапе Кубка России по горнолыжному спорту в слаломных дисциплинах. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта.

Так, Александр Хорошилов завоевал «золото» в слаломе, опередив представителя Калужской области Александра Андриенко. А в шаге от победы остановилась Виталина Гирина. Она стала серебряным призером в слалом-гиганте.

Известно, что оба спортсмена представляют Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом ЗАТО Молодежный, где проверил работу физкультурно-оздоровительного комплекса.