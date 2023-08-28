В подмосковном Наро-Фоминске будут развивать регби
Фото: [Лилия Закирова]
На стадионе «Трудовые резервы» в Наро-Фоминске завершается масштабная модернизацияв рамках государственной программы «Спорт Подмосковья».
В настоящее время готово поле и легкоатлетические дорожки. Идет обустройство трибун и территории. По словам директора спортивного комплекса Павла Шеватурина, объект будет готов для тренировок и игр в сентябре.
Помимо таких традиционных для Наро-Фоминска видов спорта, как футбол и легкая атлетика, в городе всерьез займутся развитием регби. Тренерский состав уже подобран, а желающие овладеть овальным мячом обязательно найдутся.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Котельниках футбольная «Команда легенд» обыграла сборную любителей.