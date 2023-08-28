В подмосковном Наро-Фоминске будут развивать регби

Культура и спорт

Фото: [Лилия Закирова]

На стадионе «Трудовые резервы» в Наро-Фоминске завершается масштабная модернизацияв рамках государственной программы «Спорт Подмосковья».

В настоящее время готово поле  и легкоатлетические дорожки. Идет обустройство трибун и территории. По словам директора спортивного комплекса Павла Шеватурина, объект будет готов для тренировок и игр в сентябре.

Помимо таких традиционных для Наро-Фоминска видов спорта, как футбол и легкая атлетика, в городе всерьез займутся развитием регби. Тренерский состав уже подобран, а желающие овладеть овальным мячом обязательно найдутся.  

Ранее сообщалось, что в подмосковных Котельниках футбольная «Команда легенд» обыграла сборную любителей.

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