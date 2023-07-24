Подмосковные спортсмены отличились на всероссийских соревнованиях по метанию ножа

В Москве состоялся «Звездный турнир» среди мастеров спортивного метания ножа. Восемь медалей завоевали представители Подмосковья, две из которых золотые.

Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального Минспорта, в возрастной категории 14-15 лет дважды праздновала успех Александра Колесникова из Пушкинского городского округа. Она точнее всех поразила цель на расстоянии три метра и пять.

Отметим, что официальное развитие спортивного метание ножа, как вида спорта, в стране началось четыре года назад. Инициатором стал военный пенсионер из Пушкина Андрей Трохов.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Королеве состоялся всероссийский турнир по волейболу среди ветеранов.