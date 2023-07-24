В подмосковном Королеве состоялся всероссийский турнир по волейболу среди ветеранов

На волейбольных площадках спорткомплекса «Вымпел» 30 команд вели спор за награды всероссийского турнира мужских и женских ветеранских команд.

Соревнования были посвящены 100-летию отечественного волейбола. Возраст участников в разных категориях 35 лет и старше. Организаторы из местных спортивных структур сумели обеспечить широкую географию участников. В Королев приезжали команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Твери, Тулы и других регионов. Все остались довольны приемом и спортивным уровнем.

Волейболистки Королева из команд «Энергия» и «Астрея» заняли соответственно первое и второе места в одной из возрастных групп. Елизавета Мурашкина «Энергия» признана лучшим игроком турнира.

Ранее сообщалось, что подмосковные команды отличились в розыгрыше «Кубка футбольных мам».