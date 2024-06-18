Подмосковные спортсмены получили пять наград на летней Спартакиаде учащихся по тхэквондо

Подмосковные спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали на XII летней Спартакиаде учащихся по тхэквондо. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Сабина Омарова одержала победу в весовой категории до 68 килограммов, Карим Рамазанов — получил «серебро» в весовой категории до 78 килограммов. Третьи места в своих весовых категориях завоевали Егор Шефатов, Илья Шилов и Александр Дейниченко. Отметим, что в соревнованиях приняли участие 184 спортсмена из 39 регионов России. Они проходили в Красноярске в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.