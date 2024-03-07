Подмосковные спортсмены стали призерами международного турнира по тхэквондо в Болгарии

Тхэквондисты из Подмосковья стали призерами международных отборочных соревнований на чемпионат Европы Bulgaria open 2024, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные спортсмены завоевали одну золотую и одну бронзовую медали. Так, золото выиграл Идар Багов. Он стал победителем турнира в весовой категории до пятидесяти восьми килограммов, одолев представителя Греции.

​На третью ступень пьедестала поднялась подмосковная тхэквондистка Милана Бекулова. Она выступала в категории до сорока шести килограммов.

​Теперь подмосковные спортсмены получили право выступать в составе национальной сборной на чемпионате Европы в Сербии. Соревнования состоятся в мае.

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