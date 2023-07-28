Подмосковные спортсмены успешно выступают на Летних играх сурдлимпийцев

Подмосковные спортсмены принесли в свою общую копилку наград 20 медалей, 12 из которых высшей пробы, информирует пресс-служба регионального Минспорта.

Среди обладателей золота гандболистка Татьяна Ярошенко, пловец Марк Трошин, волейболистки Наталья Трубова, Полина Сдобникова, Маргарита Попова, Екатерина Сорокина, легкоатлеты Диана Куликова и Виктория Аксенова, велосипедист Дмитрий Розанов, дзюдоисты Алена Мизнова и Шадат Максутов.

Соревнования завершатся 2 августа.

Ранее сообщалось, что подмосковные мастера хоккея с мячом дают уроки юниорской команде Индии.