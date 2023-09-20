Подмосковные спортсмены успешно выступили на Кубке России по велоспорту-шоссе

Представители Подмосковья удостоились золотой и бронзовой медали Кубка России по велоспорту-шоссе и еще одной бронзовой медали в рамках первенства России. Об этом сообщили в региональном Минспорта.

Так, победителем индивидуальной гонки на время в рамках Кубка страны стал Антон Воробьев, который выиграл у ближайшего преследователя из Самарской области более минуты. В этом же заезде третье место смог занять Михаил Фокин.

В аналогичной дисциплине, но проходившей в рамках первенства России среди юниоров от 19 до 22 лет, на третью ступень пьедестала поднялся Кирилл Капустин.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в этом году на территории региона введут в эксплуатацию тринадцать крупных спортивных объектов.