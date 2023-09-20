Подмосковные спортсмены успешно выступили на Кубке России по велоспорту-шоссе
Фото: [Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта МО]
Представители Подмосковья удостоились золотой и бронзовой медали Кубка России по велоспорту-шоссе и еще одной бронзовой медали в рамках первенства России. Об этом сообщили в региональном Минспорта.
Так, победителем индивидуальной гонки на время в рамках Кубка страны стал Антон Воробьев, который выиграл у ближайшего преследователя из Самарской области более минуты. В этом же заезде третье место смог занять Михаил Фокин.
В аналогичной дисциплине, но проходившей в рамках первенства России среди юниоров от 19 до 22 лет, на третью ступень пьедестала поднялся Кирилл Капустин.
Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в этом году на территории региона введут в эксплуатацию тринадцать крупных спортивных объектов.