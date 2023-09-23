Подмосковные спортсмены успешно выступили на первенстве России по гребному спорту

Подмосковные гребцы завоевали две золотые медали первенства России среди юниоров и юниорок до 23 лет по гребному спорту, которое состоялось в Ростове-на-Дону. Об этом рассказали в региональном Министерстве физической культуры и спорта.

Так, в дисциплине «двойка без рулевого 2000 м» (женщины) тандем Московской области Анастасия Смагина и Анна Кореневская стал лучшим, оставив позади команды двух столиц.

Сборная команда Московской области, в составе которой выступили Мария Жовнер, Наталия Холопова, Александра Брысина, Ирина Ульянова, Виктория Соловьева, Елизавета Литвиненко, Софья Иванова, Валерия Крупина и Дарья Ковалева, завоевала золотые медали на дистанции две тысячи метров в дисциплине «восьмерка с рулевым».

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу сделать спорт доступным для каждого жителя региона.