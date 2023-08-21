В подмосковном Домодедове состоялся областной фестиваль самбо

Ярко и увлекательно прошел в Домодедове фестиваль борьбы самбо, организованный областной федерацией по виду спорта.

Для участия в мастер-классах и показательных выступлениях приезжали чемпионка мира и Европы Эльмира Кахраманова, заслуженный тренер России Натиг Алиев и другие известные спортсмены. Как отмечает президент Федерации самбо Московской области Сергей Фомкин, в фестивале участвовали борцы из нескольких муниципальных образований. Он вызвал большой интерес у детей, поэтому главная цель мероприятия достигнута.

С сентября в домодедовскую спортшколу олимпийского резерва «Олимп» начнется набор мальчиков и девочек с трех лет.

Ранее сообщалось, что подмосковные строители восстанавливают детсад в Мариуполе.