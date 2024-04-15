Подмосковные спортсмены заняли третье место на чемпионате России по гандболу среди глухих

Женская сборная Подмосковья заняла третье место на чемпионате России по гандболу среди глухих спортсменов, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области. Они обыграли представителей Астраханской области со счетом 15:5.

«Это исторический момент для нашей команды. Впервые мы стали призерами чемпионата России. Это результат нашего упорного труда, дисциплины и взаимопонимания», — поделился тренер подмосковной сборной Руслан Коловский.

Первое и второе место на чемпионате заняли спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга соответственно. Отметим, что соревнования проходили в Ставрополе в спортивном комплексе «Восток-Арена» в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.