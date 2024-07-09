Подмосковные спортсмены завоевали 11 медалей на Кубке России по легкой атлетике

Спортсмены из Подмосковья завоевали 11 медалей на Кубке России по легкой атлетике. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, «золото» получили Екатерина Ивонина (в беге с препятствиями на три тысячи метров среди женщин) и Софья Палкина (в метании молота). Максим Федяев занял второе место в беге на 400 метров, аналогичные награды завоевали Николай Вербицкий — в беге на 800 метров, Андрей Романов — в метании молота, Даниил Чечела — в прыжках в длину и Андрей Родиков — в десятиборье. Обладателями бронзовых медали стали Андрей Лукин — в беге на 100 метров, Сергей Дубровский — в беге на 800 метров, Тимур Моргунов — в прыжках с шестом и Елизавета Царева — в метании молота.

В общей сложности в соревнованиях приняли участие более 700 легкоатлетов со всей России, среди них разыграли 40 комплектов наград. Они прошли в Чебоксарах в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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