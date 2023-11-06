Подмосковные спортсмены завоевали 18 медалей на Кубке России по грэпплингу

Представители Московской области завоевали восемнадцать медалей на Кубке России по грэпплингу и грэпплинг-ги, сообщила пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.

Соревнования прошли в Наро-Фоминске. Как подчеркнул глава городского округа, вице-президент Федерации грэпплинга России Роман Шамнэ, по итогам данного турнира будет сформирована сборная страны.

Так, обладателем Кубка России в весовой категории до семидесяти семи килограммов стал спортсмен из Лыткарино Андрей Карузин. Одно серебро и одну бронзу в женской весовой категории до шестидесяти четырех килограммов выиграла Ирина Чернышова из Люберец. В этой же категории по две бронзы завоевали Валерия Рахимова и Екатерина Яр из Лыткарино.

Еще две бронзы выиграл борец из Подольска Халималав Базихов. Он выступал в весе до ста тридцати килограммов, а в весовой категории до ста килограммов спортсмен из Раменского Евгений Иванченко завоевал серебро. Также второе место у спортсменки из Наро-Фоминска Дарьи Покладневой. Она выступала в категории до пятидесяти трех килограммов. В этой же категории еще три спортсменки из Подмосковья — Ольга Волкова, Ольга Церцек и Татьяна Кисилева — заняли третье место.

Бронзовые медали на чемпионате завоевали также Илья Абраменко из Наро-Фоминска, Никита Бараненко из Долгопрудного, Никита Барский из Лыткарино и Александр Силаев из Подольска.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что до 2026 года в Подмосковье появится свыше тридцати новых спортивных объектов.