Подмосковные спортсмены завоевали четыре награды на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, первое место в дисциплине «байдарка-четверка микст» на дистанции 500 метров занял смешанный коллектив из региона, в состав которого вошли Никита Максимов, Мария Давыкоза, Ангелина Семенова и Никита Бызов. Кроме того, Максим Калачев и Александр Розов завоевали “бронзу” в дисциплине «байдарка-двойка» на дистанции 1 тысячу метров среди мужчин, аналогичную награду получил подмосковный квартет в дисциплине «байдарка-четверка» на дистанции 200 метров. В составе команды выступили Александр Розов, Никита Максимов, Никита Бызов и Артем Михеев. Мария Давыкоза и Никита Бызов также заняли третье место в дисциплине «байдарка-двойка смешанный мужчины/женщины» на дистанции 200 метров.

Отметим, что соревнования прошли в Краснодаре в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.