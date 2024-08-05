Подмосковные спортсмены завоевали две награды на Всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту ВМХ

Подмосковные спортсмены завоевали две медали на Всероссийских соревнованиях по велоспорту ВМХ фристайл-парк среди мужчин. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, воспитанник областного Училища олимпийского резерва № 1 Игорь Соколов получил золотую медаль на соревнованиях. Дмитрий Галки из того же училища стал серебряным призером. Оба спортсмена тренируются под руководством наставников Олега Теряева и Алексея Малинина. Отметим, что соревнования прошли на уникальной площадке в Лужниках в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» и реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.