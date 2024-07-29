Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей в финале Кубка России по плаванию

Подмосковные спортсмены завоевали пять наград в финальный день на Кубке России по плаванию. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, золотую медаль получил Евгений Рылов в старте на 200 метров на спине и Александр Степанов — в старте на 1,5 тысячи метров вольным стилем. Виктория Таранникова на дистанции 200 метров брассом и Герман Зажирский в заплыве на 200 метров баттерфляем получили «серебро». Помимо этого, бронзовую медаль получила подмосковная женская сборная, они состязались в комбинированной эстафете 4×100 метров. По итогам соревнований в копилке Подмосковья оказались одиннадцать медалей: четыре золотые, шесть серебряных и одна бронзовая. Напомним, они проходили в Екатеринбурге в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.