Подмосковные спортсмены завоевали пятнадцать наград на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

Подмосковные спортсмены завоевали 15 медалей на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту — девять золотых, четыре серебряные и две бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Первые места заняли Виктория Морозова — в стартах на 500, 1 тысячу, 1,5 тысячи 3 тысячи метров среди женщин, Ксения Сиразева — на дистанции 500 метров среди юниорок 18-19 лет, Михаил Казелин — на дистанциях 500, 1 тысячу, 1,5 тысячи метров среди мужчин и Илья Иванов — в мужском старте на 5 тысяч метров. Отметим, что соревнования «На Призы Конькобежного центра «Коломна» прошли в Коломне в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.