Подмосковные спортсмены завоевали семь медалей на Играх стран СНГ

Спортсмены из Подмосковья выиграли семь медалей — три золотых и четыре серебряных — на международных Играх стран СНГ. Соревнования проходят в Белоруссии.

Так, подмосковный борец Анвар Аллахьяров стал чемпионом турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до шестидесяти килограммов, сообщила пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта.

Еще одно золото завоевала штангистка Татьяна Каширина по итогам выступлений в тяжелой атлетике в весовой категории до восьмидесяти килограммов.

Серебро завоевали подмосковные дзюдоисты Эвелина Босиек и Иван Юртаев. Босиек также помогла сборной России завоевать первое место в командных соревнованиях. В матчевых встречах россияне разгромили со счетом 7:0 сборную Казахстана.

Серебро сборной также принесла подмосковная спортсменка Виолетта Одинаева. Она выступала в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической винтовки с дистанции десять метров. Еще одно серебро завоевал легкоатлет Кирилл Романов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе будет продолжена работа по ремонту спортивных стадионов.