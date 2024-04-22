Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей на чемпионате страны по плаванию

Пловцы из Подмосковья завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали на чемпионате России, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Высших наград удостоились Дарья Рогожинова и Татьяна Белоногофф. Они стали лучшими в комплексном плавании на четыреста метров и в заплыве на пятьдесят метров брасом соответственно. Также спортсменки заняли второе место на дистанции сто метров брасом и по итогам заплыва на двести метров комплексным плаванием соответственно.

Еще одно золото для Подмосковья выиграл Александр Степанов. Он показал лучшее время на дистанции четыреста метров вольным стилем. После этого пловцу пришлось сняться с соревнований из-за травмы плечевого сустава.

​Третье место на чемпионате страны занял подмосковный спортсмен Евгений Рылов по итогам заплыва на двести метров на спине.

Соревнования прошли в Казани. Участие в них принимали пловцы со всей страны, в том числе двадцать шесть человек от Подмосковья.

Чемпионат состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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